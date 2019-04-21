HABER

Beyoğlu'nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 02:17 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sakızağacı Caddesi 284 Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Bir anda tüm çatıyı saran yangını, bina sakinleri itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevler yandaki binalara sıçramadan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, son kattaki dairenin boş olduğu öğrenildi.

Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem olduDoktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu
Kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı: Yaralılar var!Kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı: Yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu itfaiye Sakızağacı Caddesi yangın

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Canan Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'nin YSK'ya sunduğu ek dilekçeye tepki

Canan Kaftancıoğlu'ndan AK Parti'nin YSK'ya sunduğu ek dilekçeye tepki

AK Parti'den İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya ek dilekçe

AK Parti'den İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya ek dilekçe

Emre Akbaba'nın hareketi maça damga vurdu

Emre Akbaba'nın hareketi maça damga vurdu

'İETT otobüslerimizi tahsis etmedik'

'İETT otobüslerimizi tahsis etmedik'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı: Yaralılar var!

Kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı: Yaralılar var!

Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.