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  4. Beyoğlu’nda yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadın son anda kurtarıldı

Beyoğlu’nda yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadın son anda kurtarıldı

04.02.2021 07:34 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda bir dairede çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı kadın son anda kurtarıldı.

Beyoğlu’nda bir dairede çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı kadın son anda kurtarıldı. Dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 06:30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi Dügün Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın çıkan dairede tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı bir kadın evde mahsur kaldı. Üst katlarda oturan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken dairede mahsur kalan yaşlı kadın dumanlar içerisinde kalan daireden son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri binada soğutma çalışması yaparken yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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