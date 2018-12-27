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BEYOĞLU'NDA YANGIN; ENGELLİ SURİYELİ KADIN AĞIR YARALANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 21:21 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda iki katlı evde çıkan yangında engelli Suriyeli kadın alevlerin arasında kaldı.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda iki katlı evde çıkan yangında engelli Suriyeli kadın alevlerin arasında kaldı. Oğlu tarafından kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Ghada Elsit Sham'ın dumandan etkilendiği, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fetihtepe Mahallesi Okçular Yolu Sokakta bulunan iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında içeride bulunan engelli Suriyeli Ghada Elsit Sham ve oğlu dumandan etkilendi. Engelli kadın oğlu tarafından dışarıya çıkarılırken, alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye, sağlık ve polise haber verdi. Engelli Sham'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen Sham'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına alırken, yangın nedeniyle sokak içerisinde kısa süreli panik yaşandı.

"ENGELLİ KADIN TAMAMEN KENDİNDEN GEÇMİŞTİ"
Görgü tanığı Doğan Tepe "Geldiğimizde kadının yerde yattığını gördüm. Engelli kadın tamamen kendinden geçmişti. İtfaiye ve ambulansa haber verdik. Geldiler, götürdüler. Kadının durumu iyi değildi çünkü baya içeride kalmış. Elektrik sobası yatağın üzerine düşmüş" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Evdeki alevlerden detay görüntü
-Yanan evden detay görüntü
-İtfaiyenin gelişi ve yangına müdahale etmesi
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü
-İtfaiye araçlarından detay görüntü
-Mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesi
-Ambulanstan detay görüntü
-Doğan Tepe ile röportaj

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