Beyoğlu'nda yangın faciası

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İSTANBUL, (DHA) Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında yangın çıktı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Yangında ölen 3 kişinin kimlikleri belli olurken, diğer kişinin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, bu sabah Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, itfaiye ekipleri 3 kişiyi yanan binadan çıkardı. Yangından çıkartılan 2'sinin durumu ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı incelemelerde ise 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan durumu ağır olan 2 yaralı da yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. ,

3'ÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yangında ölen 3 kişi Murat Kayacan (17), Muhammet Gür (23), Yunus Akyüz olarak belirlendi. Diğer kişinin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.