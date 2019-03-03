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BEYOĞLU'NDA YANGIN FACİASI: 2 KİŞİNİN CENAZESİ EVDEN ÇIKARILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Beyoğlu'ndaki yangın evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakt 5 katlı bir binanın 2.

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'ndaki yangın evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakt 5 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında 2 kişide hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti. Yangın çıkan dairede bekarların oturduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin ceset torbalarını taşıması
-Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ağlaması
-Genel ve detaylar

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