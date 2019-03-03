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Beyoğlu'nda yangın faciası: 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'ndaki yangın çıkan evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakt 5 katlı bir binanın 2.

Beyoğlu'nda yangın faciası: 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldı

Ersan SAN/ İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'ndaki yangın çıkan evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakt 5 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında 2 kişi de hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti. Yangın çıkan dairede bekarların oturduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni, yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda yangın faciası: 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldıBeyoğlu'nda yangın faciası: 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldıBeyoğlu'nda yangın faciası: 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldıBeyoğlu'nda yangın faciası: 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldı

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