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BEYOĞLU'NDA YANGIN FACİASI: 4 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

  Yangında ölen 3 kişinin kimlikleri belli olurken, diğer kişinin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2.

Yangında ölen 3 kişinin kimlikleri belli olurken, diğer kişinin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında yangın çıktı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Yangın, bu sabah Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, itfaiye ekipleri 3 kişiyi yanan binadan çıkardı. Yangından çıkartılan 2'sinin durumu ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı incelemelerde ise 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan durumu ağır olan 2 yaralı da yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. ,

3'ÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Yangında ölen 3 kişi Murat Kayacan (17), Muhammet Gür (23), Yunus Akyüz olarak belirlendi. Diğer kişinin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

"BİR KİŞİYİ BİZ ÇIKARTTIK, 4 KİŞİ İÇERİDE BAĞIRIYORDU"
Yangın sırasında yardıma koşan Fatih Kalp, o anları şöyle anlattı: "Sabahleyin bir baktık ki içerisi yanıyor. Daha sonra durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine ildirdik. İçeride 5 kişi vardı. İçeride 4 kişi mahsur kaldı. Bir kişiyi biz çıkarttık, diğer 4 kişi içeride bağırıyordu. Yangın şu anda devam ediyor. 4 kişi şu an içeride. Biz karşı binada kalıyoruz. Biz gurbetçiyiz, hafif dumanlar geliyordu. Biz hemen yardıma koştuk. Kapının önünde bir kişi vardı. Biz de onu hemen çekip dışarı çıkardık. Alevler çok olduğu için biz içeri giremedik. İçeride bağırış sesleri vardı" dedi.
Yangının çıktığı binada incelemeler sürüyor.

EK GÖRÜNTÜLER
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-Ölen üç kişinin fotoğrafları (Sırasıyla)
-Murat Kayacan
-Muhammet Gür
-Yunus Akyüz

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
-Dumanlardan görüntü
-Binadan görüntü
-Yaralının sedyeyle evden çıkarılması
-Ambulansa konmaları
-Görgü tanığı Fatih Kalp ile röp
-Vatandaşlarla röp
-Genel ve detaylar

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