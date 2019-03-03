BEYOĞLU'NDA YANGIN FACİASI: 4 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI  

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın 2. katında yangın çıktı. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yangın, bu sabah Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, itfaiye ekipleri 3 kişiyi yanan binadan çıkardı. Yangından çıkartılan 2'sinin durumu ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı incelemelerde ise 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan durumu Muhammet Gür (23), Yunus Akyüz tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

İtfaiye evde yaptığı çalışmalarda Murat Kayacan ve Ersin Eren Büker'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evdeki incelemenin ardından cenazeler evden çıkarıldı. Ölenlerin yakınları cenazeler çıkarılırken gözyaşı döktü.