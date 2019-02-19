BEYOĞLU'NDA YANGIN; KOMŞULAR ALEVLERİN İÇİNDE KALAN KİŞİYİ KURTARDI

Haber-Kamera: ZEKİ GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangında alevler arasında kalan bir kişiyi komşuları kurtardı. Bacaklarında yanıklar oluşan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
Yangın saat 10.00 sıralarında Özgül sokakta bulunan bir gecekonduda çıktı. Mahalle sakinleri yangın çıkan eve girerek alevlerin arasında kalan ev sahibini kurtardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bacaklarında yanıklar oluşan ev sahibi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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