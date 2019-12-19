HABER

Beyoğlu'nda yangın paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 07:09 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. 4 katlı boş bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangı, kısa sürede diğer binanın çatısına da sıçradı. Bina sakinleri büyük bir panikle kendilerini sokağa attı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Yangın saat 05.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mahmutağa Sokak'ta bulunan ve daha önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki binanın çatı katına sıçradı.

EVLERİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Yangının başlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından binayı boşaltan aileler evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

YAŞANAN PATLAMA HERKESİ KORKUTTU

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle binada meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çatıda olduğu bir anda yaşanan patlamada şans eseri yaralanan olmadı.

KISA SÜREDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Beyoğlu'nda yangın paniğiBeyoğlu'nda yangın paniği
Yer: Beyoğlu... Çaresizce izledilerYer: Beyoğlu... Çaresizce izlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Kayıp dağcıların nasıl bulunduğu ortaya çıktı!

Kayıp dağcıların nasıl bulunduğu ortaya çıktı!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Ordunun baskısıyla istifa etmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

Ordunun baskısıyla istifa etmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Adana’daki torbacılar adliyeye sevk edildi

Yakalanan 18 kişi adliyeye sevk edildi

Beyoğlu’nda korkutan yangınlar! İki binanın en üst katı yandı

Yer: Beyoğlu... Çaresizce izlediler

Beyaz Saray'dan Temsilciler Meclisindeki Trump'a yönelik azil oylamasına sert tepki

Kritik karara Beyaz Saray'dan sert tepki!

Ankara'da yoğun siste kaza yapan TIR sürücü araçtan fırlayarak can verdi!

Ankara'da feci kaza! TIR sürücü araçtan fırlayarak can verdi!

İzmir'de korkunç olay! Yanarak can verdi!

İzmir'de korkunç olay! Yanarak can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.