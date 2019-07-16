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BEYOĞLU'NDA YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI ÇİFTİ SURİYELİLER KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangında evde mahsur kalan karı koca Suriyeliler tarafından kurtarıldı.

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangında evde mahsur kalan karı koca Suriyeliler tarafından kurtarıldı. Evden çıkarılan Şevket Serçe ambulansla hastaneye sevk edilirken, eşi Sevim Serçe gözyaşlarını tutamadı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Beyoğlu Çiçek Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler birden evi sarınca dumanların arasında kalan yaşlı çift, çevredekilerden yardım istedi. Bir yandan da olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Yaşlı çifti kurtarmak isteyen mahalle sakinleri kapıyı açamayınca pencereyi kırdı. Suriyeli iki kişi alevlerin arasına camdan içeriye girdi. Önce yaşlı adamı dışarı çıkardı. Daha sonra da eşini camdan çıkararak dışarıdakilere verdi.

YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilenen Şevket Serçe olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşi Sevim Serçe ise itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Vatandaşların sakinleştirdiği Sevim Serçe ayakta durmakta güçlük çekti.

"CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİK"
Yanan eve girerek yaşlı çifti kurtaran Suriyeli Bekir El Mustafa "Evden dumanların yükseldiğini görünce hemen yardıma koştuk. İki kişiydik. Kapı açılmayınca camı kırdık. İçeriye girdik. Önce amcayı çıkardık. Daha sonra teyzeyi. Ambulans geldi. Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı" dedi.

"AMA ONLAR YANAN EVE GİRDİ VE YAŞLI ÇİFTİ KURTARDI"
Bütün mahalle olarak yardıma koştuklarını söyleyen Davut Dinçkan "Yangın olduğunu görünce yardıma koştuk. Suriyeliler camı kırarak içeri girdi. Yaşlı çifti dışarı çıkardı. Biz bu halimizle içeride kalırız diye cesaret edemedik. Ama onlar yanan eve girdi ve yaşlı çifti kurtardı" diye konuştu.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan evden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Yanan evden çıkan yaşlı çift
-Yaşlı adamın sedye ile ambulansa alınması
-Evinin söndürülmesini izleyen yaşlı teyze
-Eve girerek yaşlı karı kocayı kurtaran Suriyeli Bekir El Mustafa ile röp
-Vatandaşlarla röp
-Yangın cep telefonu görüntüsü
-Genel ve detaylar

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