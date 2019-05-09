Beyoğlu'nda yangını gözyaşları içinde izledi

Özgür EREN -Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA) BEYOĞLU'nda bir binanın 5 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın iftaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenerek içeride kalan bir kişi, itfaiye gelmeden vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Ağabeyinin evinin yandığını haber alarak olay yerine gelen kadın yangını gözyaşları içinde izledi. İstiklal Mahallesi Pir Hüsamettin Sokakta saat 15.30 sıralarında 10 katlı binanın 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören sokak sakinleri hemen yangının olduğu kata çıktı. İçeride bir kişinin olduğunu ve dumandan çıkamadığını duyan vatandaşlar kapıyı açmaya çalıştı. Bir süre sonra kapıyı açan vatandaşlar içeride bulunan ve dumandan etkilenmiş kişiyi hemen sokağa çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle sokak içerisinde kısa süreli panik yaşandı. Ağabeyinin evinin yandığını öğrenen bir kadın ise koşarak olay yerine geldi. Evin yanışını izleyen kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın nedeniyle bir kişi dumandan etkilenirken dairede hasar meydana geldi.

