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Beyoğlu’nda yapılan ‘hanutçu’ operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 19:42 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda, eğlence mekanları önünde hanutçuluk yaparak yerli ve yabancı turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları öne sürülen 32 kişinin yakalandığı operasyonun ve şüphelilerin paraları bankamatikten çektiği anların görüntüleri ortaya çıktı.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, turistlerin Beyoğlu ilçe sınırları içinde gittikleri gece kulübü ve eğlence mekanlarında yüksek hesap getirildiği ve bu mekanlarda darp edilerek zorla para ve kredi kartlarının şifreleriyle birlikte alındığı yönünde yapılan şikayet üzerine çalışma başlatmıştı.

Beyoğlu’nda, eğlence mekanları önünde hanutçuluk yaparak yerli ve yabancı turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları öne sürülen 32 kişinin yakalandığı operasyonun ve şüphelilerin paraları bankamatikten çektiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, turistlerin Beyoğlu ilçe sınırları içinde gittikleri gece kulübü ve eğlence mekanlarında yüksek hesap getirildiği ve bu mekanlarda darp edilerek zorla para ve kredi kartlarının şifreleriyle birlikte alındığı yönünde yapılan şikayet üzerine çalışma başlatmıştı. Halk dilinde ‘hanutçuluk’ olarak bilinen yöntemle mekana götürdükleri turistin yanına davetsiz bir kadın oturtulup 2 kadeh alkol için ortalama bin 500 dolar hesap çıkarıldığını belirleyen polis, aralarından iş yeri sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı suç şebekesinin, mevcut yöntemle gelen müşterilere hesap tuzağı kurduklarını belirlemişti. Yürütülen soruşturma sonunda operasyon düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 53 kişiden 32’sini yakalayarak gözaltına almıştı. Yılbaşı öncesinde yapılan hanutçuluk operasyonunda polislerin mekanlara yaptığı baskına ve şüphelilerin bankamatikten parayı çektiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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