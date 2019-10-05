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Beyoğlu'nda yıkım kararı verilen binada güçlendirme çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda çökme riski nedeniyle boşaltılan ve hakkında yıkım kararı verilen binada güçlendirme çalışmaları yapıldı.

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda çökme riski nedeniyle boşaltılan ve hakkında yıkım kararı verilen binada güçlendirme çalışmaları yapıldı.

Beyoğlu, Ayhan Işık Sokak'ta bulunan ve 2. derece tarihi eser niteliği taşıyan binada geçtiğimiz günlerde çatlamalar olmuş ve çökme riskine karşın boşaltılmıştı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız binanın alınan karar doğrultusunda yıkılacağını açıkladı. Ancak tarihi eser niteliği taşıdığı ve sokağın dar olması sebebiyle yıkım çalışmaları öncesi güçlendirme yapılacağı belirtildi. Güçlendirme çalışmaları için işçiler tarafından binaya kamyonla demir ve kalaslar getirildi.

Yıkım kararı verilen apartmanda müzik stüdyosu bulunan Gökhan Esen "Apartmanın 4'ncü katında stüdyom var. Çarşamba günü bir ihbar olmuş, yan tarafta sıvaların döküldüğüne dair. Daha sonra polis ve zabıta gelerek sakağı kapatmış, mühürlemişler. Yukarıda bir sürü ekipmanımız teçhizatlarımız var onları çıkaramadığımız için mağduruz. Öncesinde güçlendirme çalışmaları yapmak için işçiler geldi. Kafes sistemi gibi güçlendirme yapacaklar sanırım. Malzemelerimizi çıkarmak için sanırım bir saat verecekler onu bekliyoruz. Bize daha önce binanın taşıyıcı kolonlarında sorun olduğu mal sahipleri tarafından söyleniyordu" dedi.

Aynı sokakta bulunan Sefer Güvenç ise herhangi bir bildirimin yapılmadığını ve çalışamadıkları için mağdur olduklarını belirtti. Güvenç, "Bizim bu sokakta iş yerimiz var. Biz çalışma yapamıyoruz. Bütün işlerimiz yüzüstü kaldı. Mağduruz, mağduriyetimizin de giderilmesi için bir an önce bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz. Sokaktaki bütün esnaf mağdur. Biz resmen sokakta kaldık. Belediye bize tebligat da yapmadı. Biz ne olup bittiğini sokaktan, buradaki insanlardan öğreniyoruz. Muhatap da bulamıyoruz. Bu işin nasıl ve ne zaman sonuçlanacağına dair bize bilgilendirme yapılmadıö diye konuştu.

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