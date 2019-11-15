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Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:42 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarının çökmesi sorucu 1 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA) BEYOĞLU'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarının çökmesi sorucu 1 kişi yaralandı.
İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan Ayhan Işık Sokak'taki tarihi binanın yıkımına karar verilmişti. Binanın yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı. Bugün de yapılan çalışmalar sırasında duvarda çökme meydana geldi. Duvar altında kalan 1 kişi enkaz altından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.
(FOTOĞRAF)

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