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Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarında kısmi çökme meydana geldi.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA) BEYOĞLU'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarında kısmi çökme meydana geldi. Duvardan düşen parçalar nedeniyle alanda tahta topladığı öğrenilen Suriye uyruklu kişi başından yaralandı.
İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan Ayhan Işık Sokak'taki tarihi binanın yıkımına karar verilmişti. Binanın yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı. Bugün de yapılan çalışmalar sırasında duvarda kısmi çökme meydana geldi. İnşaattan çıkan tahta parçalarını toplamak için inşaat alanına giren Suriye uyruklu bir kişinin başına tahta topladığı sırada duvardan düşen taş parçaları geldi. Kanlar içinde yerde kalan kişiyi gören işçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Başından yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.
(FOTOĞRAF)

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