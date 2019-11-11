Beyoğlu'nda yokuşta aracı sollamak istedi; 2 yaralı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda yokuş çıkarken önündeki aracı sollamak isteyen sürücü otomobiliyle , karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada biri kadın iki kişi yaralandı. Kazada ayağından yaralanan bir sürücünün patlayan hava yastığı nedeniyle gömleğinde yırtılma ve yanık yanık oluştu.

Hacıhüsrev Mahallesi'ndeki kaza saat 09:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki yönlü Mahmutağa Sokak'ta yokuş yukarı çıkan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamak isterken karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlar yol kenarına savruldu. Karşı yönden gelen otomobilin sürücüsü ve arka koltukta oturan bir kadın yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki, ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, patlayan hava yastığı nedeniyle, karşı yönden gelen sürücünün gömleğinde yırtılma ve yanık olduğu görüldü.

