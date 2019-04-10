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Beyoğlu'nda yol çöktü, taksinin tekeri gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:40 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bir taksinin geçtiği sırada yol çöktü.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda bir taksinin geçtiği sırada yol çöktü. Taksinin ön tekerleği çukura düştü. Sürücü yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kacatepe Mahallesi Kılburnu Sokak üzerinde bir taksi seyir halindeyken yol çöktü. Ahmet Şenses'in kullandığı taksinin ön tekerleği çökme sırasında açılan çukura düştü. Olay sırasında sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Taksi şoförü Ahmet Şenses "Ben yukarıdan aşağıya doğru geliyordum, önümde hafriyat kamyonu vardı. O geçti ben de arkadan geçerken yol çöktü. Yol sağlamdı ben geçerken çöktü. Az yukarıda müşteriyi indirmiştim" diye konuştu. Taksiyi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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