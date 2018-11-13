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Beyoğlu'nda zabıta amiri trafik tartışmasında bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 18:53 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda zabıta amiri Kadir Çankır, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Beyoğlu'nda zabıta amiri trafik tartışmasında bıçaklandı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda zabıta amiri Kadir Çankır, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken arkadaşı tarafından hastanye kaldırılan zabıta amirinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Bademlik mevkii Haliç Köprüsü katılımı trafik ışıklarında 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta amiri olan Kadir Çankır ve arkadaşı araç ile seyir halindeyken Bademlik ışıklarda başka bir araç sürücüsü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz belirlenemeyen sürücü, zabıta amirini sırtından bıçaklayarak yaraladı.
Olayın ardından saldırgan aracı ile kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı zabıta ise, yanında bulunan arkadaşı tarafından kendi araçlarına bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, aracının plakasını belirlediği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda zabıta amiri trafik tartışmasında bıçaklandıBeyoğlu'nda zabıta amiri trafik tartışmasında bıçaklandıBeyoğlu'nda zabıta amiri trafik tartışmasında bıçaklandı

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