Beyoğlu’ndaki 4 kişinin öldüğü yangının zanlısı: “Hepsi arkadaşımdı, pişmanım”

Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangını çıkarttığı iddia edilen şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı. Amacının kimseyi öldürmek olmadığını öne süren sanık, “Hepsi benim arkadaşımdı. Pişmanım" dedi.

Beyoğlu’nda 3 Mart 2019 günü 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangını çıkarttığı iddia edilen Özkan E. ile olayın ardından kendisine yardım ettiği öne sürülen amcası Yusuf E.’nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Özkan E. ve Yusuf E. hazır bulundu. Duruşmada, yangından yaralı olarak kurtulan mağdurlar Ramazan Cingöze ve Ender Güncü ile yanan binanın sahiplerini temsilen Ahmet Kılıç "şikayetçi" sıfatıyla yer aldı.

“Hepsi arkadaşımdı, çok pişmanım”

Yangını çıkardığı belirtilen sanık Özkan E., "Vefat eden arkadaşlar için çok üzgünüm. Vicdan azabı çekiyorum" diyerek savunmasına başladı. Evde 6 ila 10 kişinin kalabildiğini söyleyen sanık Özkan E., “Mağdurlardan Ramazan Cingöze ile evi temizleme meselesi yüzünden tartışmıştık. Daha sonra Ramazan Cingöze’nin tüm eşyalarımı attığını gördüm. Önce evden ayrılmak istedim. Hatta dışarı çıkıp patronlarımla vedalaştım. Sabaha karşı eve tekrar döndüğümde herkes uyuyordu. Ramazan’ın uzandığı kanepenin yanına gazete kağıdını yakıp bıraktım. Yan odada uyuyan Ersin’in kokuyu alıp söndüreceğini düşündüm. Kimseyi öldürmek istemedim. Hepsi benim arkadaşımdı. Çok üzgünüm. Pişmanım" dedi.

Özkan E., arkadaşlarının ölüm haberini ise internetten okuyarak öğrendiğini, daha sonra amcasından kendisine Hatay’a gitmek üzere bilet almasını istediğini, amcasının iki kez kendisinin teslim olmasını istediğini anlattı.

Savunmasını yapan amca Yusuf E. ise olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, amacının yardım etmek değil sanığı yakalatmak olduğunu söyledi. Yusuf E., tahliyesine karar verilmesini istedi.