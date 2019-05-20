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Beyoğlu’ndaki 4 kişinin öldüğü yangının zanlısı: “Hepsi arkadaşımdı, pişmanım”

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 13:21 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangını çıkarttığı iddia edilen şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı.

Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangını çıkarttığı iddia edilen şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı. Amacının kimseyi öldürmek olmadığını öne süren sanık, “Hepsi benim arkadaşımdı. Pişmanım" dedi.
Beyoğlu’nda 3 Mart 2019 günü 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangını çıkarttığı iddia edilen Özkan E. ile olayın ardından kendisine yardım ettiği öne sürülen amcası Yusuf E.’nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Özkan E. ve Yusuf E. hazır bulundu. Duruşmada, yangından yaralı olarak kurtulan mağdurlar Ramazan Cingöze ve Ender Güncü ile yanan binanın sahiplerini temsilen Ahmet Kılıç "şikayetçi" sıfatıyla yer aldı.

“Hepsi arkadaşımdı, çok pişmanım”
Yangını çıkardığı belirtilen sanık Özkan E., "Vefat eden arkadaşlar için çok üzgünüm. Vicdan azabı çekiyorum" diyerek savunmasına başladı. Evde 6 ila 10 kişinin kalabildiğini söyleyen sanık Özkan E., “Mağdurlardan Ramazan Cingöze ile evi temizleme meselesi yüzünden tartışmıştık. Daha sonra Ramazan Cingöze’nin tüm eşyalarımı attığını gördüm. Önce evden ayrılmak istedim. Hatta dışarı çıkıp patronlarımla vedalaştım. Sabaha karşı eve tekrar döndüğümde herkes uyuyordu. Ramazan’ın uzandığı kanepenin yanına gazete kağıdını yakıp bıraktım. Yan odada uyuyan Ersin’in kokuyu alıp söndüreceğini düşündüm. Kimseyi öldürmek istemedim. Hepsi benim arkadaşımdı. Çok üzgünüm. Pişmanım" dedi.
Özkan E., arkadaşlarının ölüm haberini ise internetten okuyarak öğrendiğini, daha sonra amcasından kendisine Hatay’a gitmek üzere bilet almasını istediğini, amcasının iki kez kendisinin teslim olmasını istediğini anlattı.
Savunmasını yapan amca Yusuf E. ise olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, amacının yardım etmek değil sanığı yakalatmak olduğunu söyledi. Yusuf E., tahliyesine karar verilmesini istedi.

"Arkadaşlarımı diri diri yaktı, şikayetçiyim"
Duruşmada dinlenilen şikayetçilerden Ramazan Cingöze, sanık Özkan E.’nin her hafta temizlikten kaçtığını belirterek, "Evi temizlemesini istedim. Tartıştık ama eşyalarına zarar vermedik. Olaydan yaralandım. Şikayetçiyim" dedi. Diğer şikayetçi Ender Güncü ise, "Olay günü evdeydim. Camı kırarak dışarı atladım. Arkadaşlarımı diri diri yaktı. Şikayetçiyim" diye konuştu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf E.’nin tahliyesine karar verdi. Özkan E.’nin tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık Özkan E.’nin 3 Mart 2019 günü arkadaşları uyurken evi ateşe verdiği kaydediliyor. Ender Güncü’nün can havliyle camı kırıp binadan kendini aşağı attığı ve yaralı olarak kurtulduğu, Ramazan Cingözce’nin ise müdahale sonucu binadan yaralı olarak kurtarıldığı kaydedilen iddianamede 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedilldi.
Sanık Özkan E.’nin 4 kişiyi, "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede ayrıca yaralanan 2 kişiye yönelik "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 26 yıldan 40 yıla, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 6 aydan 3 yıla, "Mala zarar verme" suçundan da 2 yıl 4 aydan 11 yıla olmak üzere toplam 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
İddianamede, sanık Özkan E.’nin Hatay’a kaçmasına yardım ettiği iddia edilen amcası şüpheli Yusuf E.’nin ise "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", "Yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" ve "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya yardım" suçlarından toplam 73 yıl 3 aydan 101,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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