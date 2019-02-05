Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı davası

Saldırıda biri eylemi gerçekleştiren olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı ifade edilen mütalaada, olay yerinde yapılan ilk incelemede parçalanmış ceset üzerinde Mehmet Öztürk adına kayıtlı nüfus cüzdanı bulunduğu, DNA örneklerinin karşılaştırması sonucunda canlı bomba olayını bu kişinin gerçekleştirdiği belirtildi.

Mahkeme Başkanı, iki sanıkla ilgili Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir dosyanın bu dosya ile birleştirildiğini, ancak dosyanın kendilerine gelmediğini belirtti.

Mütalaada, sanıklar Erkan Çapkın, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın bu eyleme değişik aşamalarda iştirakçi ve yardımcı oldukları dile getirilerek, terör örgütü DEAŞ üyesi olan sanıklar Ercan Çapkın, Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler ve Mehmet Mustafa Çevik'in daha sonra gerçekleşecek canlı bomba saldırı eylemlerinde kullanılmak üzere yetiştirildiği kaydedildi.

Sanıklar Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler'in İstiklal Caddesi'ndeki eylemin gerek planlanması, gerek gerçekleşmesi aşamasında herhangi bir rol aldıklarının belirlenemediği anlatılan mütalaada, Çevik ve Gürler'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Ercan Çapkın'ın ''Anayasal düzeni ortan kaldırmaya teşebbüs'' ile 5 kez ''nitelikli kasten öldürme'' suçundan olmak üzere 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması öngörülerek, bu sanığın ayrıca 44 kez ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi'' ile ''ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet'' suçlarından 871 yıldan 1349 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi

Sanıklar Hüseyin Kaya ve Erkan Çapkın'ın da aynı suçlardan 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 870 yıldan 1346'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

