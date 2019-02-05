HABER

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 17:50 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi'nde, 5 kişinin öldüğü 44 kişinin de yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısıyla ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 5 kişinin öldüğü 44 kişinin de yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısına ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Mustafa Çevik, Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler ve Ercan Çapkın ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, iki sanıkla ilgili Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir dosyanın bu dosya ile birleştirildiğini, ancak dosyanın kendilerine gelmediğini belirtti.

Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Nisan'a erteledi.

- Mütalaadan

Cumhuriyet savcısının hazırladığı 7 sayfalık esas hakkındaki mütalaada, terör örgütü DEAŞ tarafından 19 Mart 2016'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı detaylı bir şekilde anlatıldı.

Saldırıda biri eylemi gerçekleştiren olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı ifade edilen mütalaada, olay yerinde yapılan ilk incelemede parçalanmış ceset üzerinde Mehmet Öztürk adına kayıtlı nüfus cüzdanı bulunduğu, DNA örneklerinin karşılaştırması sonucunda canlı bomba olayını bu kişinin gerçekleştirdiği belirtildi.

Mütalaada, sanıklar Erkan Çapkın, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın bu eyleme değişik aşamalarda iştirakçi ve yardımcı oldukları dile getirilerek, terör örgütü DEAŞ üyesi olan sanıklar Ercan Çapkın, Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler ve Mehmet Mustafa Çevik'in daha sonra gerçekleşecek canlı bomba saldırı eylemlerinde kullanılmak üzere yetiştirildiği kaydedildi.

Sanıklar Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler'in İstiklal Caddesi'ndeki eylemin gerek planlanması, gerek gerçekleşmesi aşamasında herhangi bir rol aldıklarının belirlenemediği anlatılan mütalaada, Çevik ve Gürler'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Ercan Çapkın'ın ''Anayasal düzeni ortan kaldırmaya teşebbüs'' ile 5 kez ''nitelikli kasten öldürme'' suçundan olmak üzere 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması öngörülerek, bu sanığın ayrıca 44 kez ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi'' ile ''ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet'' suçlarından 871 yıldan 1349 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi

Sanıklar Hüseyin Kaya ve Erkan Çapkın'ın da aynı suçlardan 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 870 yıldan 1346'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa... Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa...
Ezine'de kayıp Barış Kurt'u arama çalışmaları yeniden başladı (2)Ezine'de kayıp Barış Kurt'u arama çalışmaları yeniden başladı (2)
Evi ile bakkal arasına hat kurduEvi ile bakkal arasına hat kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu İstiklal Caddesi terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç kaza! Kadın yolcu otomobilden fırladı

İstanbul'da korkunç kaza! Kadın yolcu otomobilden fırladı

TIR devrildi, TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı

TIR devrildi, TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı

'Pes' dedirten olay! Adliyedeki zanlılara ekmek arası uyuşturucu

'Pes' dedirten olay! Zanlılara ekmek arası uyuşturucu

Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

İstanbul'da köpeğe tecavüz etmek isteyen kağıt toplayıcısını mahalleli tekme tokat dövdü

Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...

Türkiye'nin sakin kenti Alpler'i aratmıyor

Türkiye'nin sakin kenti Alpler'i aratmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.