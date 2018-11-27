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Beyoğlu'ndaki Cezayirli cinayetinde 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 07:37 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda geçtiğimiz hafta bıçaklı saldırıyla öldürülen Cezayir uyruklu Y.M.

Beyoğlu'ndaki Cezayirli cinayetinde 4 tutuklama

Zeki GÜNAL / İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda geçtiğimiz hafta bıçaklı saldırıyla öldürülen Cezayir uyruklu Y.M. cinayeti soruşturmasında 4 kişi tutuklandı. Olayın çete içinde çıkan anlaşmazlık sonucu yaşandığı iddia edildi.

Hacıahmet Mahallesi'nde geçen hafta aynı evde yaşayan Cezayir uyruklu göçmen kaçakçılığı ve hırsızlık çetesi üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönen tartışma sırasında Y.M. bıçak darbesiyle yaralandı. Daha sonra Y.M de bir kişiyi bıçaklayıp evden kaçtı.

YARALI HALDE KAÇTI AMA KURTULAMADI
Yakındaki bir inşaatın güvenlik kulübesine girip saklanan Y.M. onu takip kişilerce burada yakalandı. İnşaatın güvenlik görevlileri olaya müdahale etmek istedi ancak saldırganların güvenlik görevlilerine de bıçak çekmesi üzerine araya giremediler. 3 kişi tarafından sopalarla dövülen ve bıçaklanan Y.M. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar kaçarak izini kaybettirdi.

4 ZANLI OPERASYONLA YAKALANIP TUTUKLANDI
Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için harekete geçti. Zanlıların Esenyurt'ta bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler eve operasyon düzenledi. Baskında cinayet zanlısı 4 kişi ve onları evde sakladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan cinayet zanlıları işlemlerin ardından adliye ye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.A., H.R., M.K ve Y.B. "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla K.C. de "suçluyu kayırma ve saklama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ÇETESİ İDDİASI
Ayrıca öldürülen Y.M.'nin olay günü cesedinin üstünden çıkan Saidani Hocine adına düzenlenmiş pasaportun sahte olduğu anlaşıldı. Öldürülen Y.M.'nin ve cinayet zanlılarının göçmen kaçakçılığı ve hırsızlık gibi suçlar işleyen çetenin üyeleri oldukları iddia edildi.

(FOTOĞRAFLI)

Beyoğlu'ndaki Cezayirli cinayetinde 4 tutuklamaBeyoğlu'ndaki Cezayirli cinayetinde 4 tutuklamaBeyoğlu'ndaki Cezayirli cinayetinde 4 tutuklama

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