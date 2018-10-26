Beyoğlu'ndaki cinayet

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir kadının, oğlunun karıştığı kavgayı pencereden izlerken başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi İmam Bahçe Sokağı'nda Necla Ceylan'ın vurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye getirilen zanlılardan Zekeriya T. ve Murat Ö. (31) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tolga Y. ile Volkan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Beyoğlu İstiklal Mahallesi İmam Bahçe Sokağı'nda 21 Ekim gecesi, E.K, arkadaşı olduğu öğrenilen Murat Ö. ve yanındaki 3 kişiyle karşılaşmıştı. E.K. ile Murat Ö. bir süre sohbet ettikten sonra, iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

İddiaya göre, Murat Ö. ve yanındaki 3 arkadaşı olay yerinden ayrılarak Sütlüce'deki iş yerlerine dönmüştü. Bu iş yerinde sinema oyuncusu Volkan B. ve Tolga Y. kalırken, Murat Ö. yanına aldığı arkadaşı Zekeriya T. ile yeniden Beyoğlu'ndaki olay yerine gitmişti. E.K. ile Murat Ö. arasında tekrar tartışma çıkınca, Murat Ö. yanındaki silahla etrafa ateş etmeye başlamıştı. Bu esnada kavga sesleri üzerine evindeki pencereden sokağa bakan E.K'nin annesi Necla Ceylan başından vurulmuştu. Ceylan hayatını kaybetmiş, şüpheliler ise olay yerinden kaçmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada E.K'nin ve çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvurarak şüphelilerin kimliğini tespit etmişti. Aynı gün ekipler şüphelilerden Zekeriya T'yi Gaziosmanpaşa'da, Tolga Y'yi Beyoğlu'nda yakalamış, diğer zanlılar Murat Ö. ve sinema oyuncusu Volkan B. ise polise teslim olmuştu.

