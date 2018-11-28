Beyoğlu'ndaki cinayet

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu Saidani Hocine'yi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Cezayirli 5 şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Kasım'da Hacıahmet Mahallesi Eburıza Dergahı Sokağı'nda Cezayir uyruklu Hocine'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Polis, yaptığı çalışma sonucu takibe aldığı şüphelilerin Fatih'ten Esenyurt'a ticari taksiyle gittiğini belirleyince, kiraladıkları daireye baskın düzenledi. Baskında Cezayirli S.A. (29), H.R. (30), M.K. (20), Y.B. (21) ve K.C. (28) yakalanırken evde yapılan aramada olayda kullanılan 2 bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin Hocine ile arkadaş oldukları, bir süredir aynı evde kaldıkları olay günü aralarında tartışma çıktığı ve Hocine'yi sopayla darp edip ardından bıçakladıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

