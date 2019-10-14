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Beyoğlu'ndaki cinayet iddianamesi kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

Taksim'de Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheliyle ilgili, "kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi - Şüpheliler, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek dava kapsamında 27 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

İSTANBUL (AA) - Taksim'de Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheliyle ilgili "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül akşamı, para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, Halit Ayar'ı (23) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan ve 9 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

Başsavcılık iddianamesini kabul eden mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 27 Aralık'ta yapılmasını ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştırdı,

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın, "bir suçu işleyememekten duydukları infialle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede bu iki sanığın ayrıca, iki kişiye karşı "bir suçu işleyememekten duydukları infialle kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 26 yıldan 40 yıl ve bir kişiye karşı "gece vakti silahla yağmaya teşebbüs etme" suçlarından da 5 yıldan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 31 yıldan 47 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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