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Beyoğlu'ndaki cinayet protesto edildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 23:30 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda boğazı kesilerek öldürülen trans birey Esra Ateş hayatını kaybettiği apartman girişinde basın açıklaması yapılarak, anıldı.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda boğazı kesilerek öldürülen trans birey Esra Ateş hayatını kaybettiği apartman girişinde basın açıklaması yapılarak, anıldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü evinin önünde uğradığı saldırı sonucu boğazı kesilerek öldürülen trans birey Esra Ateş için LGBT-İ'liler Ateş'in hayatını kaybettiği Sadri Alışık sokaktaki evinin önünde eylem yaptı. Grup adına yapılan açıklamada; "Esra'nın katilini tanıyoruz. Trans kadınlar kadındır. Bizler trans kadın cinayetlerine sessiz kalınmasını kabul etmiyoruz. Bu cinayetlerin görünmez kılınmasını kabul etmiyoruz" denildi. Yapılan açıklamanın ardından Ateş'in hayatını kaybettiği noktada mumlar yakıldı. Gruptakilerden bazıları ellerinde karanfilleri kapı önüne bıraktı.

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