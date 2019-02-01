Beyoğlu'ndaki cinayete ilişkin polisler hakkında soruşturma izni

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde "omuz atma" nedeniyle 28 yaşındaki Ayhan Kaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya, olay yerinde olmalarına rağmen müdahale etmedikleri iddia edilen 1'i eski komiser yardımcısı 2 polis hakkında soruşturma izni verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen karar yazısında, savcılığın soruşturma izni talebi üzerine Başkomiser B.D tarafından adı geçen polisler hakkında ön inceleme raporu hazırlandığı belirtildi.

Olayın 4 Temmuz 2015'te saat 05.05 ile 05.09 aralığında gerçekleştiği ve bu süre aralığındaki kamera kayıtlarının incelendiği bilgisine yer verilen kararda, görüntülere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna değinildi.

Raporda, Barış C. ve hakkında dava açılan Ali T'nin de olay yerinde olduğu ancak tartışmayı ayırmak yerine sadece izledikleri, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve yine herhangi bir müdahalenin yapılmadığının görüldüğü belirtildi.

Eski komiser yardımcısı Zafer O. ile polis memuru Barış C'nin olaya müdahale etmedikleri anlaşıldığından kusurlu oldukları kanaatine varıldığı ifade edilen karar yazısında, "Bu nedenle Zafer O. ile Barış C. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun'un 6. maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir. " ifadesi kullanıldı.