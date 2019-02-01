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Beyoğlu'ndaki cinayete ilişkin polisler hakkında soruşturma izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:49 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi'nde, "omuz atma" nedeniyle Ayhan Kaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya müdahale etmedikleri iddiasıyla 2 polis hakkında daha soruşturma izni verildi - Valiliğin izin kararında, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski komiser yardımcısı Zafer O. ile polis memuru Barış C'nin olaya müdahale etmedikleri anlaşıldığından kusurlu oldukları kanaatine varıldığı kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde "omuz atma" nedeniyle 28 yaşındaki Ayhan Kaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya, olay yerinde olmalarına rağmen müdahale etmedikleri iddia edilen 1'i eski komiser yardımcısı 2 polis hakkında soruşturma izni verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen karar yazısında, savcılığın soruşturma izni talebi üzerine Başkomiser B.D tarafından adı geçen polisler hakkında ön inceleme raporu hazırlandığı belirtildi.

Olayın 4 Temmuz 2015'te saat 05.05 ile 05.09 aralığında gerçekleştiği ve bu süre aralığındaki kamera kayıtlarının incelendiği bilgisine yer verilen kararda, görüntülere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna değinildi.

Raporda, Barış C. ve hakkında dava açılan Ali T'nin de olay yerinde olduğu ancak tartışmayı ayırmak yerine sadece izledikleri, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve yine herhangi bir müdahalenin yapılmadığının görüldüğü belirtildi.

Eski komiser yardımcısı Zafer O. ile polis memuru Barış C'nin olaya müdahale etmedikleri anlaşıldığından kusurlu oldukları kanaatine varıldığı ifade edilen karar yazısında, "Bu nedenle Zafer O. ile Barış C. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun'un 6. maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir. " ifadesi kullanıldı.

- Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ayhan Kaya'nın, 4 Temmuz 2015 akşamı, İstiklal Caddesi'nde 3 kişi tarafından dövülüp bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakkında dava açıldı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Aralık 2016'da, sanıklar Ferdi İnci, Hasan Düman ve Cihan Arslan'ın ''kasten öldürme'' suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri ve samimi savunmalarını sanıklar yararına takdiri hafifletici indirim nedeni olarak kabul eden mahkeme heyeti, hapis cezasının 25'er yıla düşürülmesine hükmetti.

Kavgaya geç müdahale ettikleri öne sürülen Güven Timleri'ne bağlı 7 sivil polis hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, iki polis hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açılırken, 5'i hakkında takipsizlik kararı verildi.

- Zafer O. duruşmada tanık olarak dinlenilmişti

Polis memurlarının yargılandığı davanın 14 Aralık 2018'de görülen duruşmasında, tanık olarak dinlenilen Zafer O, olay tarihinde İstiklal Caddesi'nde bulunan iki ekipten birinden kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.

Asayişten sorumlu olduklarını, belli aralıklarla timlerin vazife aldığını kaydeden Zafer O, "Her olaya doğrudan müdahale etmiyorlar. Asayiş olaylarına az polisle müdahale edildiği zaman mukavemet olabiliyor. Olay bir anda bize dönüyor. Olaydaki gibi 3-4 kişiye bir timin müdahale etmesi mümkün değil." diye konuştu.

Hakimin, sanıkların "Zafer O. bize 'müdahale etmeyin' dedi." şeklindeki savunmalarını hatırlatması üzerine Zafer O, "Olay sözlü tartışma ile başlamıştı. O nedenle öyle dedim. Ben olayda bıçak kullanıldığını hiç fark etmedim. Memurlardan birisi bıçağı aldığını söyleyince, üst aramasından ele geçirdiğini düşündüm. Sözlü münakaşa aşamasında müdahale edilmemesi yönünde beyan verdim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan hakkında soruşturma izni verilen eski komiser yardımcısı Zafer O, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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