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Beyoğlu'ndaki kapkaç anları kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda meydana gelen 3 ayrı kapkaç olayının zanlısı yakalandı.

Beyoğlu'ndaki kapkaç anları kamerada 

İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'nda meydana gelen 3 ayrı kapkaç olayının zanlısı yakalandı. Kapkaç anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül'de ilçede meydana gelen 3 ayrı kapkaç olayına ilişkin çalışma başlattı. Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaşı küçük şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Şehit Muhtar Mahallesi'nde şüpheli Ü.B'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 4 kapkaç, 9 hırsızlık, gasp ve yağma, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, taksirle yaralamadan toplam 17 suç kaydının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşı küçük şüpheli Ü.B serbest bırakıldı. Kapkaç anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(FOTOĞRAFLI)

Beyoğlu'ndaki kapkaç anları kamerada Beyoğlu'ndaki kapkaç anları kamerada Beyoğlu'ndaki kapkaç anları kamerada

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