Beyoğlu’ndaki korkunç cinayetin katil zanlısı yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda sokak üzerindeki deposuna geldiği esnada bıçakla boğazından yaraladığı antikacıyı öldüren katil zanlısı, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan birkaç saat sonra kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan suç makinesi şahsın ilk ifadesinde antikacıyla aralarında önceden husumet olduğunu söylediği öğrenildi.

Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki antikacı Sefer Zafer Yılmaz, sokak üzerindeki deposuna gelmişti. Depodan çıkan Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği henüz belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramış ve boğuşma esnasında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırganın kaçarak uzaklaştığı dehşeti anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Katil zanlısı birkaç saat sonra yakalandı

Ağır yaralanan ve kendisini sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine attıktan sonra yere yığılan Yılmaz, dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Yılmaz, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.