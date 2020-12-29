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Beyoğlu’ndaki korkunç cinayetin katil zanlısı yakalandı

29.12.2020 16:03 | Son Güncelleme:
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İstanbul Beyoğlu’nda sokak üzerindeki deposuna geldiği esnada bıçakla boğazından yaraladığı antikacıyı öldüren katil zanlısı, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan birkaç saat sonra kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Beyoğlu’nda sokak üzerindeki deposuna geldiği esnada bıçakla boğazından yaraladığı antikacıyı öldüren katil zanlısı, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan birkaç saat sonra kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan suç makinesi şahsın ilk ifadesinde antikacıyla aralarında önceden husumet olduğunu söylediği öğrenildi.
Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki antikacı Sefer Zafer Yılmaz, sokak üzerindeki deposuna gelmişti. Depodan çıkan Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği henüz belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramış ve boğuşma esnasında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırganın kaçarak uzaklaştığı dehşeti anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Katil zanlısı birkaç saat sonra yakalandı
Ağır yaralanan ve kendisini sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine attıktan sonra yere yığılan Yılmaz, dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Yılmaz, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Antikacı ile aralarında husumet varmış
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri cep telefonu görüntülerinden zanlının eşgalini tespit etti. Kaçış istikametindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganı olaydan birkaç saat sonra olayda kullandığı sopa ve bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 34 yaşındaki Umut S.’nin ilk ifadesinde antikacı Sefer Zafer Yılmaz ile aralarında önceden husumet olduğunu söyledi öğrenildi.
İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan saldırganın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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