"Olayda toplam 8 kişi vardır, 2 kişi görüntüye girmemiştir. İddianameyi düzenleyen savcılık ve valilik makamınca olay örtbas edilmeye çalışılmıştır. Sanık olarak yargılanması gereken diğer kişiler davada tanık olarak dinlenilmiştir, olayın sorumlusu 8 polis memurudur. Huzurdaki sanık günah keçisi ilan edilmiştir. Diğerlerinin de bu sanıklar kadar sorumluluğu vardır. İki kişi 'amir' konumundadır. Eğer müdahale edilseydi bu cinayet gerçekleşmeyecekti. Diğer kişiler hakkında da yeniden dava açılmasını ve ek iddianame düzenlenmesini talep ediyoruz."

Söz alan müdahil Hüseyin Kaya da orada bulunan tüm polislerin alenen ve kasten olaya müdahale etmeyerek cinayete ortak olduklarını öne sürerek, "görmedim" yönündeki beyanları kabul etmediğini ve sanıkların cezalandırılmasını istediğini söyledi.

- "Takviye ekibi bekledik"

Savunma yapan sanık Mücahit Ö. ise olay gecesi iki grup olarak çalıştıklarını, hangi grupta olduğunu hatırlamadığını anlatarak, "Rütbeli bir amir olay yerinde var ise hangi gruba baktığı önemli değildir. Onun emirleri doğrultusunda hareket ediyorduk. Olayın başından sonuna kadar 7-8 kişi olduğu doğru değildir. Bilirkişi raporunda olay yerinde kaç kişi olduğu belirtilmiştir. Rapordaki fotoğrafta, benimle bıçaklanan kişi arasında 4 sivil vatandaş olduğu bellidir." dedi.