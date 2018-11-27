İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Okmeydanı'nda, araç park etme yüzünden çıkan arbede sonrasında silahlı saldırıda bulunarak bir kişinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen suça sürüklenen çocuğa, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Karabey K. ile şikayetçi Şahin Mumci katıldı. Suça sürüklenen çocuk A.K'ye ise Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı.

Duruşmada bir önceki celse açıklanan savcılık mütalaasına karşın savunması sorulan A.K, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kendisine iftira atıldığını savunan A.K, "Ben okuldaydım, internet kafede değildim. Orada olmadığım halde, Savcı Bey geçen duruşmada tahrike kapılıp suçu işlediğimi söyledi. Dosyada mağdur Şahin Mumci görünüyor, asıl mağdur benim. Üniversiteyle dershaneyle uğraşmam gerekirken bir yıldır bununla uğraşıyorum. Dosyam incelensin. Detaylı incelendiğinde suçsuzluğum ortaya çıkacaktır." dedi.

A.K'nin babası sanık Karabey K. da hem kendisinin hem de çocuğunun suçsuz olduğunu ifade ederek, beraatini istedi.