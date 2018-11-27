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Beyoğlu'ndaki "park" kavgası davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Araç park etme yüzünden çıkan arbede sonrasında silahlı saldırıda bulunarak bir kişinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen suça sürüklenen çocuk 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Suça sürüklenen çocuğun babası, "azmettirme" suçundan beraat etti

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Okmeydanı'nda, araç park etme yüzünden çıkan arbede sonrasında silahlı saldırıda bulunarak bir kişinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen suça sürüklenen çocuğa, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Karabey K. ile şikayetçi Şahin Mumci katıldı. Suça sürüklenen çocuk A.K'ye ise Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı.

Duruşmada bir önceki celse açıklanan savcılık mütalaasına karşın savunması sorulan A.K, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kendisine iftira atıldığını savunan A.K, "Ben okuldaydım, internet kafede değildim. Orada olmadığım halde, Savcı Bey geçen duruşmada tahrike kapılıp suçu işlediğimi söyledi. Dosyada mağdur Şahin Mumci görünüyor, asıl mağdur benim. Üniversiteyle dershaneyle uğraşmam gerekirken bir yıldır bununla uğraşıyorum. Dosyam incelensin. Detaylı incelendiğinde suçsuzluğum ortaya çıkacaktır." dedi.

A.K'nin babası sanık Karabey K. da hem kendisinin hem de çocuğunun suçsuz olduğunu ifade ederek, beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Karabey K'nin, "öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan beraatine hükmetti. A.K'yi ise Şahin Mumci'yi kasten öldürme teşebbüs suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle müebbeti 12 yıl hapse çevirdi. Heyet, A.K'nin yaşı küçük olması nedeniyle 12 yıl hapis cezasını 8 yıla düşürürken, almış olduğu ceza ve kaçma ihtimalini dikkate alarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma sonrası basın mensuplarına konuşan Şahin Mumci ise mağdur olduğunu ve kararı temyiz edeceklerini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay sırasında 17 yaşında olan suça sürüklenen çocuk A.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, A.K'nin babası Karabey K'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Tutuksuz yargılanan A.K'nin, davanın bir önceki duruşmasında tutuklanmasına karar verilmişti.

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