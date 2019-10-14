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Beyoğlu'ndaki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 08:19 | Son Güncelleme

Patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, olayın faillerinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi

Beyoğlu'ndaki patlama

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir iş yerinin önünde meydana gelen patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hacı Ahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta, dün 23.30 sıralarında patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, etrafı koli bandıyla sarılı, kısmen yanmış pet şişe bulunduğu aktarıldı.

Patlamanın, parça tesiri yapacak nitelikte olmayan el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, olayın faillerinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu 'Olay Yeri patlama

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