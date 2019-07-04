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BEYOĞLU'NDAKİ TORNAVİDALI DEHŞET KAMERADA (yeniden) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

  Beyoğlu'nda laf atma kavgasında bir kişi tornavidayla yaralanarak hayatını kaybetti.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)
Beyoğlu'nda laf atma kavgasında bir kişi tornavidayla yaralanarak hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Tornavidalı kavga çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Tomtom Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü meydana geldi. İddialara göre Burhan I. (30) ve Damla B.(19) otoparka geldi, Otoparkta bulunan Emrah Ç., Damla B.'ye laf attı. Bunun üzerine Burhan I. ve Emrah Ç. arasında kavga çıktı.

ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ
Bu sırada kavgayı ayıramayan Damla B. telefonla arkadaşları Ercüment Ş. (41) ve Tayfur Ş.'yi (30) arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Ercüment Ş. ve Tayfur Ş. otoparktan sokağa taşan kavgaya girdi.

TORNAVİDAYI DEFALARCA SAPLADI
Kavga sırasında Ercüment Ş. yanında getirdiği tornavidayla Emrah Ç.'yi ağır bir şekilde yaraladı. Burhan I. da sokakta bulduğu parke taşını Emrah Ç.'ye attı. Daha sonra şüpheliler bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Emrah Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan kavga sırasında Ercüment Ş.'nin tornavidayı defalarca Emrah Ç.'ye saplaması, Burhan I.'nın da parke taşını atması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

4 KİŞİ AYNI GÜN GÖZALTINA ALINDI
Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri Burhan I., Damla B., Ercüment Ş. ve Tayfur Ş. aynı gün Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında Burhan I.'nın 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Kaçakçılık' suçlarından 4 kaydının bulunduğu, Ercüment Ş.'nin 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Mala zarar verme' suçlarından 4 kaydının bulunduğu, Tayfur Ş.'nin ise 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan 4 kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
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- Burhan I. (üstteki) ve Emrah Ç.(atletli)'nin kavga etmesi
- Ercüment Ş.'nin (siyah tişörtlü) defalarca tornavidayı saplaması
-Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar

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