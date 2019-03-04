HABER

Beyoğlu'ndaki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 14:48 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda dün meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı yangına ilişkin Hatay'da gözaltına alınan şüpheli Özkan E'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor - Soruşturma kapsamında şüphelinin kuzeni olduğu belirtilen bir kişi daha gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda dün meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 2'ye yükseldi.

Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokak'taki 5 katlı binada dün meydana gelen yangının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında aynı evde yaşayan ve dün öğle saatlerinde uçakla Hatay'a gittiği belirlenen Özkan E. (26), kundaklama şüphesiyle gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında şüphelinin amcasının oğlu olduğu belirtilen bir kişi daha gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Hatay'dan teslim alınan şüpheli Özkan E'nin emniyetteki ifadesinde ise suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Özkan E'nin emniyetteki ifadesinde aynı evde yaşadığı Ramazan D. ile problemler yaşadığını, olayın yaşandığı sabah, işten döndüğünde eşyalarının çöpe atıldığını görmesi üzerine gazete parçalarını tutuşturarak Ramazan D'nin yattığı yere attığını anlattığı öğrenildi.

Şüphelinin, alevlerin büyümesi üzerine paniğe kapılarak itfaiyeyi aradığını ve olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu söylediği kaydedildi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Nilüfer’e motorcu dostu bariyerNilüfer’e motorcu dostu bariyer
Şarkı söyleyerek matematik öğreniyorlarŞarkı söyleyerek matematik öğreniyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu'ndaki yangın ifade şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

PKK'nın serbest bıraktığı yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti belirsiz

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.