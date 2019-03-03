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Beyoğlu’ndaki yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

Beyoğlu’ndaki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

Beyoğlu’ndaki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Çalışmak için İstanbul’a gelen gençlerden geriye fotoğrafları kaldı.
Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise yaralanmıştı. Feci olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, ölenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Murat Kayacan (17), Yunus Akyüz (20) ve Muhammet Gür (23) olduğu belirlenirken, hayatını kaybeden diğer kişinin ise kimlik tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Feci yangında hayatını kaybeden gençlerin çalışmak için çeşitli illerden İstanbul’a geldikleri öğrenildi. Acılı haberi alan gençlerin yakınları olay yerine geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken gençlerin yakınları uzun süre ağlarken, savcının incelemelerinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden 2 gencin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gençlerden geriye ise fotoğrafları kaldı.

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