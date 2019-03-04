HABER

Beyoğlu'ndaki yangın; kavga ettiği arkadaşlarını korkutmak için evi ateşe vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 12:58 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan kişinin, yangını arkadaşlarını korkutmak için çıkardığını söylediği öğrenildi.

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan kişinin, yangını arkadaşlarını korkutmak için çıkardığını söylediği öğrenildi.
Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. İstanbul'da garsonluk yapmak için Ağrı'dan gelen 17 yaşındaki Murat Kayacan, Siirt'ten gelen 23 yaşındaki Muhammet Gür ve 20 yaşındaki Yunus Akyüz, Manisa'dan gelen 25 yaşındaki Eren Ersin Büker, Diyarbakır'dan gelen 23 yaşındaki Ramazan Demir ile Hatay'dan gelen 24 yaşındaki Özkan E. aynı dairede yaşıyordu.

İŞTEN ÇIKARILINCA ARKADAŞLARINA KIZDI
Özkan E. geçtiğimiz günlerde işten çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Özkan E. aynı yerde çalıştığı ev arkadaşlarının işten çıkartıldıktan sonra kendisiyle ilgilenmemesine kızdı. Özkan E. arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra küstü.
Memleketine dönmek için uçak biletini alan Özkan E. dün sabah saatlerinde evde yangın çıkardı. Yangın kısa sürede evi sarınca Özkan E. durumu itfaiye ekiplerine haber vererek havalimanına gitti. Yangında Murat Kayacan, Muhammet Gür, Yunus Akyüz ve Eren Ersin Büker hayatını kaybederken, Ramazan Demir ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

HATAY POLİSİ UÇAKTAN İNİNCE GÖZALTINA ALDI
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda yangını Özkan E.'nin çıkardığını belirledi. Bunun üzerine İstanbul polisi, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek uçak iner inmez Özkan E.'nin yakalanmasını sağladı.

KORKUTMAK İÇİN YANGINI BAŞLATTIĞIRI SÖYLEDİ
İstanbul'dan Hatay'a giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Özkan E.yi sabah saatlerinde İstanbul'a getirdi. Özkan E.'nin ilk ifadesinde, bir süre önce kavga ederek küstüğü arkadaşlarını korkutmak için yangını çıkardığını, büyümesi üzerine korktuğunu ve itfaiye ekiplerine bilgi verdiğini söylediği öğrenildi. Özkan E.'nin Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğlenden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Doğum gününü yine kimsesiz çocuklarla kutladıDoğum gününü yine kimsesiz çocuklarla kutladı
Adalet Bakanı Gül: Türkiye, kıyamete kadar bağımsız kalacakAdalet Bakanı Gül: Türkiye, kıyamete kadar bağımsız kalacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Karaca Mağarası'na, mermer ocağı tehdidi

Karaca Mağarası'na, mermer ocağı tehdidi

İstinat duvarının altından yüzlerce yıllık tarihi eser çıktı

İstinat duvarının altından yüzlerce yıllık tarihi eser çıktı

Yaz için tonlarca kar depoladılar!

Yaz için tonlarca kar depoladılar!

Antartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret

Antartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.