Beyoğlu'ndaki yangın; kavga ettiği arkadaşlarını korkutmak için evi ateşe vermiş

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan kişinin, yangını arkadaşlarını korkutmak için çıkardığını söylediği öğrenildi.

Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. İstanbul'da garsonluk yapmak için Ağrı'dan gelen 17 yaşındaki Murat Kayacan, Siirt'ten gelen 23 yaşındaki Muhammet Gür ve 20 yaşındaki Yunus Akyüz, Manisa'dan gelen 25 yaşındaki Eren Ersin Büker, Diyarbakır'dan gelen 23 yaşındaki Ramazan Demir ile Hatay'dan gelen 24 yaşındaki Özkan E. aynı dairede yaşıyordu.

İŞTEN ÇIKARILINCA ARKADAŞLARINA KIZDI

Özkan E. geçtiğimiz günlerde işten çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Özkan E. aynı yerde çalıştığı ev arkadaşlarının işten çıkartıldıktan sonra kendisiyle ilgilenmemesine kızdı. Özkan E. arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra küstü.

Memleketine dönmek için uçak biletini alan Özkan E. dün sabah saatlerinde evde yangın çıkardı. Yangın kısa sürede evi sarınca Özkan E. durumu itfaiye ekiplerine haber vererek havalimanına gitti. Yangında Murat Kayacan, Muhammet Gür, Yunus Akyüz ve Eren Ersin Büker hayatını kaybederken, Ramazan Demir ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.