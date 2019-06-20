HABER

Beyoğlu’ndaki yangında mahsur kalan 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki 4 katlı binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu’ndaki yangında mahsur kalan 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki 4 katlı binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında dairede bulunan 6 kadından 3’ü kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, dumandan etkilenen 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki 4 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre evde kalan 6 kadının uyuduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden kadınlardan 3’ü kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, dumandan etkilenen 3 kadın ise dairede mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile dairede mahsur kalan 3 kişinin tahliyesini gerçekleştirerek, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadınlar daha sonra tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
4 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktığını ifade eden Süleyman Işık, “Binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kadınları kurtardı. Ambulansa teslim etti. Kadınların durumu iyi” dedi.

Beyoğlu’ndaki yangında mahsur kalan 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Beyoğlu’ndaki yangında mahsur kalan 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
Karı koca evlerinde ölü bulunduKarı koca evlerinde ölü bulundu
Evlerinde tüfekle vurulan çift ölü bulunduEvlerinde tüfekle vurulan çift ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.