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BEYOĞLU'NDAKİ YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda 6 katlı bir binada yangın çıktı.

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda 6 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yanan binada mahsur kalanların 1'i camı kırarak dışarı çıkmayı başarırken, 3'ü ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu Şehit Muhtar Bey Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın birinci katında saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan biri camı kırarak dışarı çıkmayı başarırken 3 kişiyi de itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi de ambulansla hastaneye götürüldü.
Yanan binada mahsur kalanların olduğunu belirten İbrahim Kaygısız, "Dışarı çıktığımızda binadan dumanlar çıkıyordu. İçeride insanlar vardı. Bir kişi balkondan camı kırdı. Daha sonra da itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri 3-4 kişi içeriden çıkarttı" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yangının olduğu binadan çıkmaya çalışan kişi (Cep telefonu görüntüsü)
-Yangın yerinden görüntü
-Dumandan etkilenen 2 kişinin ambulansta müdahale edilmesi
-Görgü tanığı ile röp.
-Genel ve detaylar

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