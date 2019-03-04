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BEYOĞLU'NDAKİ YANGININ İKİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 19:58 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E.

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. ile amcası Yunus E. tutuklandı.
Beyoğlu Asmalı Mescit'te dün 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E ile ve ona yardım etmekle suçlanan amcası Yunus E. bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece sorgulanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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Şüphelinin adliyeye sevki

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