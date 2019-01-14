Beyoğlu’ndan ücretli poşet uygulamasına tam destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm alışveriş merkezlerinde ücretli poşet uygulamasına geçilmişti. Ülkemizde plastik tüketimini azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla market ve mağazalarda poşetlere 25 kuruş ücret alınmasına yönelik düzenlemeye bir destek de Beyoğlu’ndan geldi. Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Aynalıkavak Semt Konağı'nda oluşturulan mefruşat sınıfında poşet kullanımı azaltmak amacıyla çok önemli bir adım atıldı. Mefruşat sınıfına gelen kadınlar, ördükleri fileler ve yaptıkları bez çantalarla poşet kullanımını azaltarak çevrenin korunmasına destek olmaya başladı.

NAYLON POŞETİ AZALTMAK İÇİN FİLE ÇANTA DİKİYORLAR

Aynalıkavak Semt Konağı'nda kursiyerle örgü eğitimi veren Tülin Çobanoğlu, çok güzel bir uygulamaya imza attıklarını belirterek, "Biz burada ileriye yönelik bir proje geliştirdik. Çanta dikiyoruz, file örüyoruz. Poşeti azaltmak için çantaları dikiyoruz. Hiç olmazsa hanımlar bu çantaları kullanıyor. İleriye yönelik gençlerimiz için iyi bir projede. İleride bu çantaları parayla satabilecekler. İlgi çok iyi. Hanımlarımız baya bir dikkatli. Hatta marketlerden poşet almıyorlar. Kendimiz burada temin ediyoruz. Diğer konaklarda da yapılırsa Türkiye genelinde de çok iyi olur. Hiç olmazsa atık durumunu azaltmış oluruz. Hanımlarımız bu konuda dirayetli ve kararlı. Böyle kurslar da hanımlarımızı teşvik ediyor" diye konuştu.

“ÇANAKKALE’DE KARAYA VURAN YUNUSLARIN AĞZINDAN NAYLON POŞET ÇIKTI”

Naylon poşete karşı olduklarını aktaran Kursiyer Ayla Durur, "Çanakkale'de yunuslar karaya vurmuş. Ve o yunusların ağızından poşetler çıkmış. Bunun erimediğini doğada olmadığını pet şişeye de aynı şekilde bir kampanya yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hocamızın da takviyesiyle bir zaten geçen haftadan başladık. Poşetler kalkacak diye. Biz yapıyoruz. Ben bunu sonuna kadar destekliyorum. Zaten her şey hanımlarla başlar. Çünkü alışverişi bayanlar yapıyor. Beyoğlu çok büyük. Herkesin gönlünde bir Beyoğlu yatar. Ne şanslıyız ki biz Beyoğlu'nda oturuyoruz ve ikamet ediyoruz. Ve Beyoğlu'ndan böyle bir kampanya çıktığı için ben kursumuz adına çok memnunum" ifadeleri kullandı.



