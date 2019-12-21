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Beyoğlu’nun tarihe tanıklık eden plakçısı kapanıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.12.2019 12:59 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda 65 yıldır açık olan ‘Lale Plak’ yılsonunda kapanacağını duyurdu.İbrahim ve Yusuf Atala kardeşler tarafından 1954 yılında açılan ‘Lale Plak’ın özel sebeplerden dolayı kapatılacağı duyuruldu.

Beyoğlu’nda 65 yıldır açık olan ‘Lale Plak’ yılsonunda kapanacağını duyurdu.

İbrahim ve Yusuf Atala kardeşler tarafından 1954 yılında açılan ‘Lale Plak’ın özel sebeplerden dolayı kapatılacağı duyuruldu. Dükkan yetkilileri sosyal medya hesaplarından, “13 Mayıs 1954 günü başlayan serüvenimiz, 31 Aralık 2019 günü sona eriyor. Lale Plak ile 65 yıl, iyi ve kaliteli müzik ile binlerce dostumuzun ruhuna dokunduk. Elimizde olmayan nedenlerle mağazamızı kapatıyoruz. Bugüne kadar yanımızda olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz” açıklamasını paylaştı.

Yıllarca müzisyenlerin ve sanatseverlerin uğrak noktası olan Lale Plak’ın Beyoğlu’nda bulunan butik tarzı dükkanı kapanıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Lale Plak’ın son dönem işletmecisi Hakan Atala, Beyoğlu’nun eski tarihi dokusunun kalmadığından yakındı.

31 Aralık 2019 itibariyle Beyoğlu’nun tarihine tanıklık eden dükkanı kapatacaklarını belirten Atala, “Mağazanın butik bir yer olmasını isterdim, mağazayı bu konsepte getirdim. Eş, dost herkes buraya gelirdi, çay kahve içerdik, müzik bahaneydi aslında. Burası müzisyenlerin buluşma yeriydi. Mağazayı özel sebeplerden dolayı kapatıyoruz fakat son yıllardaki Beyoğlu’nun değişimi, ekonomik şartlar, sektörün dijitalleşmesi ek unsurlar oldu. Buranın tarihi bir dokusu vardı, plakları çıkacak ünlü isimler gelirdi, bana eserlerini dinletirlerdi. Sanatçılar plaklarını burada imzalarlardı, bizde burada bu imzalı plakları müşterilerimize ulaştırırdık. Kapanacak olmasından dolayı içimde bir burukluk var." sözlerini ifade etti.

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