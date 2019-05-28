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Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

Galata Kulesi çevresinde kurulan iftar sofralarında yerli yabancı binlerce vatandaş ile birlikte iftar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “23 Haziran’dan sonra İstanbul’da; bu ülkede Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış Binali Yıldırım’la, Türkiye’de de Recep Tayyip Erdoğan’la beraber büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.Ramazan ayı boyunca Taksim Meydanı ve Hasköy Sahil’in yanı sıra her gün mahallelerde iftar sofraları kuran Beyoğlu Belediyesinin bu seferki adresi Galata Kulesi oldu.

Galata Kulesi çevresinde kurulan iftar sofralarında yerli yabancı binlerce vatandaş ile birlikte iftar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “23 Haziran’dan sonra İstanbul’da; bu ülkede Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış Binali Yıldırım’la, Türkiye’de de Recep Tayyip Erdoğan’la beraber büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.
Ramazan ayı boyunca Taksim Meydanı ve Hasköy Sahil’in yanı sıra her gün mahallelerde iftar sofraları kuran Beyoğlu Belediyesinin bu seferki adresi Galata Kulesi oldu. Galata Kulesi çevresinde verilen iftar yemeğine esnaf ve mahalle sakinlerinin yanı sıra turistler de yoğun ilgi gösterdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın da katıldığı sokak iftarında ilahi müzik dinletisi eşliğinde iftar saatini bekleyen yüzlerce kişi, ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçlarını açtı.

“Ramazan, barışın ve kardeşliğin bu sofralarda resmedildiği aydır”
Başkan Yıldız, programda yaptığı konuşmasında, İslam’ın barış ve kardeşlik dini olduğunu belirterek, “Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafında insanlar bu Gönül Sofraları’nın etrafında buluşuyor ve Allah’ın verdiği nimetleri paylaşıyor. Şuanda tarihi Galata Kulesi’nin altında aynı toprakların çocukları olarak, ay yıldızlı bayrağın altında, birlik ve beraberlik içerisinde iftarımızı yapıyoruz. Şu anda sofralarımızda farklı dinlere, farklı inançlara, farklı kültürlere mensup kardeşlerimiz var. Bu sofralar Allah’ın sofrasıdır. Biz Müslümanlar paylaşmasını bilen ve sofrasını herkesle paylaşanlarız. İslam barış ve kardeşlik dinidir. Ramazan, barışın kardeşliğin bu sofralarda resmedildiği aydır. Ben bundan sonra da Beyoğlu’nda aynı birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin devam edeceğine inanıyorum” dedi.

“Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum”
23 Haziran seçimlerinin önemine de değinen Başkan Yıldız, “Önümüzde bir 23 Haziran süreci var. İnşallah 23 Haziran’dan sonra İstanbul’da; bu ülkede Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış Binali Yıldırım’la, Türkiye’de de Recep Tayyip Erdoğan’la beraber büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ben bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden, ilgi ve alakanızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu

Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu
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