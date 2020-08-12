Beyonce ailesiyle tekne gezintisinde görüntülendi

Ünlü şarkıcı Beyonce Knowles, ailesiyle birlikte teknede keyif yaptı.
Aile, ünlülerin yaz aylarında yoğunlukla ziyaret ettiği New York yakınlarında bulunan Hamptons'taki evlerinden çıkarak tekneye geçti.
Tekne gezintisi sırasında Beyonce'nin uzun uzun cep telefonuyla ilgilenmesi dikkat çekti.
Gezinti bittikten sonra kızı Rumi'yi kucağına alan Beyonce, daha fazla görüntülenmemek için hızlıca evinin yolunu tuttu.
Beyonce ile gerçek adı Shawn Corey Carter olan Jay Z, 2008 yılında evlendi.
Çiftin ilk çocuğu Blue Ivy Carter, 2008 yılında dünyaya geldi. 3 yaşındaki ikizleri Sir ve Rumi ise 2017 yılında dünyaya gözlerini açtı.
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