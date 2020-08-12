MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beyonce ailesiyle tekne gezintisinde görüntülendi

Beyonce ailesiyle tekne gezintisinde görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Beyonce, eşi Jay Z, annesi Tina, büyük kızı Blue Ivy, ikizleri Rumi ve Sir ile birlikte tekne gezintisinde objektiflere takıldı.

Beyonce ailesiyle tekne gezintisinde görüntülendi

Ünlü şarkıcı Beyonce Knowles, ailesiyle birlikte teknede keyif yaptı.

SPL5181367_001

Aile, ünlülerin yaz aylarında yoğunlukla ziyaret ettiği New York yakınlarında bulunan Hamptons'taki evlerinden çıkarak tekneye geçti.

SPL5181367_002

Tekne gezintisi sırasında Beyonce'nin uzun uzun cep telefonuyla ilgilenmesi dikkat çekti.
SPL5181367_004

Gezinti bittikten sonra kızı Rumi'yi kucağına alan Beyonce, daha fazla görüntülenmemek için hızlıca evinin yolunu tuttu.
SPL5181367_005

Beyonce ile gerçek adı Shawn Corey Carter olan Jay Z, 2008 yılında evlendi.

SPL5181367_008

Çiftin ilk çocuğu Blue Ivy Carter, 2008 yılında dünyaya geldi. 3 yaşındaki ikizleri Sir ve Rumi ise 2017 yılında dünyaya gözlerini açtı.

SPL5181367_011

SPL5181367_039

SPL5181367_042

SPL5181367_044

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Atiye 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?Atiye 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Muğla ve İzmir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Maltepe'de silahlı saldırı! 8 kişi restoranı bastı

Maltepe'de silahlı saldırı! 8 kişi restoranı bastı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Eser West’ten şaşırtan Atatürk çıkışı!

Eser West Atatürk konusunda sinirlerine hakim olmadı. ‘Hepinizin canı cehenneme’

Survivor Evrim Keklik’den Mert Öcal itirafı!

Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’

Şeyda Coşkun'un spor aşkı

İskelede spor! Fit vücudunu sergiledi

Ünlü müzisyen Trini Lopez koronavirüsten hayatını kaybetti

Ünlü müzisyen koronavirüse yenik düştü

Chloe Loughnan tişörtünü kaldırıp dans etti

Birden tişörtünü kaldırıp dans etti

Burcu Esmersoy 4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı

4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.