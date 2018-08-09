MAGAZİN

Beyonce bir kölenin torunu çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 14:43 | Son Güncelleme

Soyağacını araştırdığını söyleyen ünlü şarkıcı Beyonce, sahibiyle evlenen bir kölenin torunu olduğunu açıkladı.

Yapılan anketlerde sıklıkla dünyanın en güzel kadını seçilen şarkıcı Beyonce’nin güzeliğini aldığı ailesine ait soyağacı ortaya çıktı.

Beyonce bir kölenin torunu çıktı

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Soyağacını araştırdığını söyleyen ünlü şarkıcı Beyonce, sahibiyle evlenen bir kölenin torunu olduğunu açıkladı.
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Yapılan anketlerde sıklıkla dünyanın en güzel kadını seçilen şarkıcı Beyonce’nin güzeliğini aldığı ailesine ait soyağacı ortaya çıktı.
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Vogue dergisine konuşan ünlü şarkıcı, siyah, beyaz ve karışık ırklardan oluşan soyuna dair bugüne kadar hiç bilinmeyen bir gerçeği anlattı.
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36 yaşındaki şarkıcının soyu, 150 yıl süren bir kölelik geçmişi olan Louisiana’ya dayanıyor.
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Beyonce, “Soyağacımı araştırdım ve kölesine aşık olup evlenen bir köle sahibinin torunu olduğumu öğrendim” dedi.
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Beyonce, 1800’lere uzanan soyağacında, büyük büyük büyükannesinin Rosalie Jean Louis adında siyah bir köle olduğunu söyledi.
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Kölelik ABD’de Abraham Lincoln döneminde, 1865 yılında tamamen kaldırıldı.
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beyonce köle torunu

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