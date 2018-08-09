Yapılan anketlerde sıklıkla dünyanın en güzel kadını seçilen şarkıcı Beyonce’nin güzeliğini aldığı ailesine ait soyağacı ortaya çıktı.
Beyonce bir kölenin torunu çıktı
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Soyağacını araştırdığını söyleyen ünlü şarkıcı Beyonce, sahibiyle evlenen bir kölenin torunu olduğunu açıkladı.
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Yapılan anketlerde sıklıkla dünyanın en güzel kadını seçilen şarkıcı Beyonce’nin güzeliğini aldığı ailesine ait soyağacı ortaya çıktı.
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Vogue dergisine konuşan ünlü şarkıcı, siyah, beyaz ve karışık ırklardan oluşan soyuna dair bugüne kadar hiç bilinmeyen bir gerçeği anlattı.
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36 yaşındaki şarkıcının soyu, 150 yıl süren bir kölelik geçmişi olan Louisiana’ya dayanıyor.
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Beyonce, “Soyağacımı araştırdım ve kölesine aşık olup evlenen bir köle sahibinin torunu olduğumu öğrendim” dedi.
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Beyonce, 1800’lere uzanan soyağacında, büyük büyük büyükannesinin Rosalie Jean Louis adında siyah bir köle olduğunu söyledi.
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Kölelik ABD’de Abraham Lincoln döneminde, 1865 yılında tamamen kaldırıldı.
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