Beyonce bir kölenin torunu çıktı

Yapılan anketlerde sıklıkla dünyanın en güzel kadını seçilen şarkıcı Beyonce’nin güzeliğini aldığı ailesine ait soyağacı ortaya çıktı.

Soyağacını araştırdığını söyleyen ünlü şarkıcı Beyonce, sahibiyle evlenen bir kölenin torunu olduğunu açıkladı.

Yapılan anketlerde sıklıkla dünyanın en güzel kadını seçilen şarkıcı Beyonce’nin güzeliğini aldığı ailesine ait soyağacı ortaya çıktı.

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Vogue dergisine konuşan ünlü şarkıcı, siyah, beyaz ve karışık ırklardan oluşan soyuna dair bugüne kadar hiç bilinmeyen bir gerçeği anlattı.