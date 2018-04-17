MAGAZİN

Beyonce'den öğrencilere Coachella bursu

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Yıldönümleri, başarılı konserler gibi olaylardan sonra bağış yapma alışkanlığı olan Beyonce, Coachella Festivali’nde sahne aldıktan sonra dört üniversite öğrencisine 100 bin dolar bağışladı.

Beyonce'den öğrencilere Coachella bursu

Beyonce, ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018’e damgasını vurdu.

Yıldönümleri, başarılı konserler gibi olaylardan sonra bağış yapma alışkanlığı olan şarkıcı, Coachella Festivali’nde sahne aldıktan sonra dört üniversite öğrencisine 100 bin dolar bağışladı.

36 yaşındaki şarkıcı; Tuskegee Üniversitesi, Bethune-Cookman Üniversitesi, Louisiana Xavier Üniversitesi ve Wilberforce Üniversitesi’nden birer öğrenciye 25 biner dolar burs verdi.

Beyonce geçen yıl Lemonade albümünün birinci yıldönümünde yaratıcı ve cesur kadınlara maddi destek sağlamıştı.

Beyonce, önceki gün iki saat süren Coachella konseriyle büyük beğeni topladı. Sanatçının sahne performansı kadar kostümleri de ilgi çekti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyonce Coachella festivali

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tanem Sivar mahkeme önünde ağladı

Tanem Sivar mahkeme önünde ağladı

Amber Rose bildiğiniz gibi...

Amber Rose bildiğiniz gibi...

Gelinim Mutfakta'nın hamile yarışmacısı bir anda fenalaştı

Gelinim Mutfakta'nın hamile yarışmacısı bir anda fenalaştı

Aylin Coşkun'un makyajsız hali şaşırttı

Aylin Coşkun'un makyajsız hali şaşırttı

Kenan Işık'ı arıyorlar! Murat Yıldırım ile olmuyor

Kenan Işık'ı arıyorlar! Murat Yıldırım ile olmuyor

İstanbullu Gelin'in Senem'i: Suratına bile bakmıyorum ama içim yanıyor

İstanbullu Gelin'in Senem'i: Suratına bile bakmıyorum ama içim yanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.