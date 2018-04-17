Beyonce'den öğrencilere Coachella bursu

Beyonce, ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018’e damgasını vurdu.

Yıldönümleri, başarılı konserler gibi olaylardan sonra bağış yapma alışkanlığı olan şarkıcı, Coachella Festivali’nde sahne aldıktan sonra dört üniversite öğrencisine 100 bin dolar bağışladı.

36 yaşındaki şarkıcı; Tuskegee Üniversitesi, Bethune-Cookman Üniversitesi, Louisiana Xavier Üniversitesi ve Wilberforce Üniversitesi’nden birer öğrenciye 25 biner dolar burs verdi.

Beyonce geçen yıl Lemonade albümünün birinci yıldönümünde yaratıcı ve cesur kadınlara maddi destek sağlamıştı.

Beyonce, önceki gün iki saat süren Coachella konseriyle büyük beğeni topladı. Sanatçının sahne performansı kadar kostümleri de ilgi çekti.