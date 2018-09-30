Beyonce Instagram'ı salladı

Müzikteki başarısı kadar stiliyle de adından söz ettiren Beyonce, turne konserinden giyeceği kıyafetini sosyal medyadan paylaştı.

37 yaşındaki ABD’li şarkıcı, rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile birlikte çıktığı turnede, son üç konseri öncesinde sahne kostümünü Instagram’dan hayranlarına gösterdi.

Baştan aşağı leopar desenli kıyafetiyle gizemli pozlar veren Beyonce, fotoğrafının altına, “San Francisco Körfez Bölgesi’nde olmaktan çok mutluyum. 3 konser daha kaldı” notunu yazdı.

Turne boyunca birbirinden iddialı kostümleriyle dikkat çeken Beyonce, leopar kostümüyle hayranlarından büyük beğeni topladı.

'Popun prensesi' olarak tanınan Beyonce, Jay-Z ile birlikte yaklaşık dört aydır On The Run II adlı turne kapsamında konserler veriyor.

