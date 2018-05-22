MAGAZİN

Beyonce kilise satın aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

Popun divası Beyonce’den ilginç yatırım! 3 çocuk annesi yıldızın asırlık bir kiliseyi satın aldığı söyleniyor. Ünlü yıldızın özellikle neden kilise satın almak istediği ise gizemini koruyor.

Beyonce kilise satın aldı

HT Magazin'in haberine göre, dünyanın en ünlü pop şarkıcılarından biri olan Beyonce, kilise satın aldığı haberiyle dış basının gündeminde. TMZ’nin yaptığı habere göre yıldız, New Orleans’ta yüz yıllık taş bir yapı olan kiliseyi 850 bin dolara satın aldı.

1978181_872979a719b13d478400e4a03aab821c

Beyonce’nin kilisesinin konumu kardeşi Solange’ın evine yakın olmasıyla dikkat çekiyor. Bir süredir kullanılmayan eski yapıda, iki oda ve iki banyo bulunuyor. Ünlü yıldızın özellikle neden kilise satın almak istediği ise gizemini koruyor.

PARTNERAlkış çok ödül yok!Alkış çok ödül yok!
Beren Saat çok sessiz... Gözler ondaydıBeren Saat çok sessiz... Gözler ondaydı
Meghan Markle'ye bıçaklı yeğen şoku!Meghan Markle'ye bıçaklı yeğen şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyonce kilise aldı

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orhan Gencebay oynadığı reklamı eleştirenlere tepki gösterdi

Orhan Gencebay oynadığı reklamı eleştirenlere tepki gösterdi

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran'a açtığı tehdit davasını kazandı

Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran'a açtığı tehdit davasını kazandı

Janet Jackson ayrılıktan sonra açıldı!

Janet Jackson ayrılıktan sonra açıldı!

Beren Saat çok sessiz... Gözler ondaydı

Beren Saat çok sessiz... Gözler ondaydı

Meghan Markle'ye bıçaklı yeğen şoku!

Meghan Markle'ye bıçaklı yeğen şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.