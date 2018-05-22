Beyonce kilise satın aldı

HT Magazin'in haberine göre, dünyanın en ünlü pop şarkıcılarından biri olan Beyonce, kilise satın aldığı haberiyle dış basının gündeminde. TMZ’nin yaptığı habere göre yıldız, New Orleans’ta yüz yıllık taş bir yapı olan kiliseyi 850 bin dolara satın aldı.

Beyonce’nin kilisesinin konumu kardeşi Solange’ın evine yakın olmasıyla dikkat çekiyor. Bir süredir kullanılmayan eski yapıda, iki oda ve iki banyo bulunuyor. Ünlü yıldızın özellikle neden kilise satın almak istediği ise gizemini koruyor.

