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Beyonce’nin eski bateristinden taciz iddiası

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

Beyonce’nin eski bateristi Kimberly Thompson, birlikte çalıştıkları yıllarda ünlü şarkıcının kendisini taciz ettiği, aşağıladığı ve hayatını kontrol altında tutmaya çalıştığı iddiasıyla dava açtı

Beyonce’nin eski bateristinden taciz iddiası

Beyonce’nin eski bateristi, ünlü yıldızın kendisini aşağıladığı ve taciz ettiği iddialarıyla gündemde.

Beyonce’nin eski bateristi Kimberly Thompson, ünlü şarkıcının birlikte çalıştıkları yıllarda kendisini kısıtladığı ve büyücülük özelliğini kullanarak kendisine tacizde bulunduğu iddialarıyla dava açtı.

37 yaşındaki ABD’li şarkıcının müzik grubunda 2006’dan itibaren yedi yıl çalışan bateristi, ünlü yıldızın kendisinin hayatına karıştığını, hem kariyeri hem de aşk ilişkileri açısından kıskançlık yaparak hayatına müdahil olduğunu anlattı.

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Daily Mail’e konuşan Thompson, “Benim mutluluğumla ilgili her konuya karıştı” diyerek, şimdi açıklama yapmasının amacının, Beyonce ile çalışan benzer konumdaki diğer kişilerin kendi durumundan ilhamla sesini çıkarmasına yol açmak olduğunu söyledi.

“Beyonce ile çalıştığım süre boyunca hep aşağılandım” diyen Thompson, “Tam bir kabustu. Yaptığım her şeyi kontrol etmeye çalışarak beni acımasızca taciz etti” dedi.

Thompson, Beyonce'nin 'cinsel olarak manipüle edilmesine' izin veren büyücülük özelliğini kullandığını iddia ederek, şarkıcının bu yönünü, kendisinin sevgilileriyle samimi anlarını izlemek için 'diğer bedenlere atlayarak' devreye soktuğunu öne sürdü.

Thompson, Beyonce’nin, büyü ile kedisini bile etki altına altığını, bu nedenle kedisinin saldırganlaştığını belirtti.

Beyonce’den uzaklaşmak için şehir değiştirdiğini söyleyen Thompson, ünlü şarkıcının kendisini yine manipüle etme ve kontrol altına almanın bir yolunu bulduğunu iddia etti.

Ünlü yıldızla çalıştığı için pişmanlık duyduğunu söyleyen baterist, “Hayatımı tamamen mahvetti. Bana karşı önleyemediği bir kıskançlık hissi içindeydi” dedi.

Thompson'ın taciz iddialarına rağmen, mahkeme, geçici kısıtlama emrini reddetti.

Rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile birlikte turnede olan Beyonce, eski bateristinin taciz iddialarına yanıt vermedi.

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