Beyonce’nin kızından açık artırmada 19 bin dolarlık teklif

Beyonce ve Jay-Z’nin altı yaşındaki kızları Blue Ivy Carter, şimdiden sanat koleksiyonerliğine başlıyor.

Beyonce ve Jay-Z’nin altı yaşındaki kızları Blue Ivy Carter, şimdiden sanat koleksiyonerliğine başlıyor.

Beyonce’nin annesi Tina Knowles Lawson ile Richard Lawson’ın sunduğu açık artırmada Blue Ivy, oyuncu Sidney Poitier’ın resmine 17 bin dolar teklif verdi. Fiyat 19 bin dolara çıktığında pes etmeyen Blue Ivy, teklifini yükseltti. Ancak eseri, 20 bin dolar veren Tyler Perry’ye kaptırdı.

Yine de açık artırmaya katılmaya devam eden Blue Ivy, 10 bin dolara yapısal hukuk ve tıbbi metinlerden oluşan sanat eseri satın aldı.

Dünyanın en zengin çiftlerinden biri olan Beyonce ve rap şarkıcısı eşi Jay-Z’nin toplam serveti geçen yıl 1,16 milyar dolar (4 milyar 170 milyon lira) olarak açıklanmıştı. Çiftin 2016 yılındaki serveti 1 milyar dolardı.