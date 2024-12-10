MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beyonce ve Jay-Z, 12 yaşındaki kızlarını galaya bu kıyafetle galaya getirdi! Tepki çektiler

Beyonce ve Jay-Z, 12 yaşındaki kızlarını galaya bu kıyafetle galaya getirdi! Tepki çektiler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.12.2024 13:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla suçlanan Jay-Z ve eşi Beyonce galaya 12 yaşındaki kızlarıyla katıldı. Galada 12 yaşındaki Blue Ivy Carter'ın tarzı sosyal medyada tepki çekti.

Beyonce ve Jay-Z, 12 yaşındaki kızlarını galaya bu kıyafetle galaya getirdi! Tepki çektiler

Jay-Z, 2000 yılında Sean 'Diddy' Combs ile birlikte 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddiasıyla açılan davada adının geçmesinden bir gün sonra galada boy gösterdi. "Tek üzüntüm ailem için" diyerek iddiaları kabul etmeyen rapçi gündemde.

"Çocuklarım bu tür ayrıntılı suçlamalara küçük yaşta maruz kalmamalı" diyen Jay-Z "Bir aileyi ve insan ruhunu yok etmeye yönelik açıklanamaz kötülüğün derecelerini anlamaya çalışmak adil değil" diye ekledi.

BGUS_3104594_002

Çocuklarına sorulacak sorulardan rahatsızlık duyduğunu açıklayan rapçinin bir sonraki hamlesi şaşırttı.

BGUS_3104594_005

Beyoncé ve Jay-Z, 12 yaşındaki kızları Blue Ivy Carter'ı yeni filmleri Mufasa: Aslan Kral'ın galasına getirdi. Çiftin olay iddialardan sonra galada boy göstermesi tepki çekti.

Ekran görüntüsü 2024-12-10 133648
Disney filminde Kiara karakterine ses veren Blue Ivy, dalgalı saçlarıyla altın rengi bir elbise giydi. Ancak çiftin 12 yaşındaki kızlarını bu şekilde giydirmeleri ve tepkilerin odağında kamera önüne çıkarmalarına sosyal medyada tepkiler gecikmedi.

Yeni sevgilisi bakın kimmiş! İlk fotoğraf... Yeni sevgilisi bakın kimmiş! İlk fotoğraf...

Sosyal medyada "12 yaşındaki bi çocuk böyle giydirilmemeli", "12 yaşındaki bir kızı bu şekilde gündem etmemeliler", "Bunlar ne biçim anne baba" yorumları geldi.

Anahtar Kelimeler:
Jay-Z
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar

FLAŞ! Başkente 25 kilometre yaklaştılar

Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

Sınır kapılarında hareketlilik arttı! Bakan Yerlikaya: "Sayıyı 1,5-2 katına çıkardık"

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

'Asgari ücret zammı için yüzde 25 diyecekler Erdoğan devreye girecek' diyerek son rakamı verdi!

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Ünlü isimler birbirine girdi! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Arda Güler ile Bellingham birbirine girdi! Milli yıldızın yakasına yapıştı

Arda Güler ile Bellingham birbirine girdi! Milli yıldızın yakasına yapıştı

Mafya hesaplaşması, suikast, kilolarca altın... Hepsi İstanbul'daki aynı AVM'de yaşandı: Şiddet olaylarının merkezi haline geldi

Mafya hesaplaşması, suikast, kilolarca altın... Hepsi İstanbul'daki aynı AVM'de yaşandı: Şiddet olaylarının merkezi haline geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.