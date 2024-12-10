Beyonce ve Jay-Z, 12 yaşındaki kızlarını galaya bu kıyafetle galaya getirdi! Tepki çektiler

Jay-Z, 2000 yılında Sean 'Diddy' Combs ile birlikte 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddiasıyla açılan davada adının geçmesinden bir gün sonra galada boy gösterdi. "Tek üzüntüm ailem için" diyerek iddiaları kabul etmeyen rapçi gündemde.

"Çocuklarım bu tür ayrıntılı suçlamalara küçük yaşta maruz kalmamalı" diyen Jay-Z "Bir aileyi ve insan ruhunu yok etmeye yönelik açıklanamaz kötülüğün derecelerini anlamaya çalışmak adil değil" diye ekledi.

Çocuklarına sorulacak sorulardan rahatsızlık duyduğunu açıklayan rapçinin bir sonraki hamlesi şaşırttı.

Beyoncé ve Jay-Z, 12 yaşındaki kızları Blue Ivy Carter'ı yeni filmleri Mufasa: Aslan Kral'ın galasına getirdi. Çiftin olay iddialardan sonra galada boy göstermesi tepki çekti.



Disney filminde Kiara karakterine ses veren Blue Ivy, dalgalı saçlarıyla altın rengi bir elbise giydi. Ancak çiftin 12 yaşındaki kızlarını bu şekilde giydirmeleri ve tepkilerin odağında kamera önüne çıkarmalarına sosyal medyada tepkiler gecikmedi.

Sosyal medyada "12 yaşındaki bi çocuk böyle giydirilmemeli", "12 yaşındaki bir kızı bu şekilde gündem etmemeliler", "Bunlar ne biçim anne baba" yorumları geldi.